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75-летие Победы

Поисковики в рамках акции "Вернулись с фронта" будут искать родственников погибших

На сайте Поискового движения опубликуют имена погибших и расскажут об их судьбах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские поисковики начинают акцию "Вернулись с фронта" по поиску родственников военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Поискового движения России.

"8 мая 2020 года, в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны активисты Поискового движения России запускают акцию "Вернулись с фронта". За годы работы российскими поисковиками установлены тысячи имен погибших и пропавших без вести солдат Красной армии. Но, к сожалению, не всегда удается найти родственников найденного солдата. Поисковое движение России опубликует на сайте rf-poisk.ru список имен этих солдат в надежде, что родственники откликнутся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что имена погибших не только будут выложены на сайте, но "также молодые активисты движения запишут видеоролики, в которых прочитают имена этих солдат, расскажут об их судьбах".

Как отметила руководитель Поискового движения России, сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева, эта акция - возможность "привлечь внимание и еще раз попробовать отыскать родных [погибших военнослужащих]".

Теги
Россия75-летие Победы
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