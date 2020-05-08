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75-летие Победы

Россия наградит китайских ветеранов медалями в честь 75-летия Победы

Чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов также сообщил, что Москва предложила Пекину увековечить советско-китайское боевое братство созданием памятников в двух столицах

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Россия наградит ветеранов - воспитанников Ивановского интернационального детского дома - потомков китайских революционеров - медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу в беседе с российскими журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.

"Все вы знаете такую, совершенно уникальную группу китайских друзей - так называемых ивановцев. Старшие из них, которые были в то время подростками, - это дети китайских революционеров, которые находились в то время в Советском Союзе в детском доме в городе Иванове", - рассказал он. "Старшие дети участвовали в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, помогали в госпиталях, поэтому, когда будет возможность, мы обязательно с ними встретимся, и по поручению нашего правительства я вручу некоторым из них медали "75 лет победы в Великой Отечественной войне". Они по праву им принадлежат, они по праву этими медалями награждены", - добавил дипломат.

"Мы ведем совместно с китайскими друзьями в некоторых районах поисковую работу, и она приносит результаты. Удается выявлять новые места захоронений и новые имена и фамилии. Разумеется, с помощью параллельных архивных поисков уже в Москве", - добавил Денисов. "Не могу не сказать о том, что мы помним и очень благодарны выходцам из Китая, уроженцам Китая, китайским гражданам, которые участвовали в боевых действиях в рядах Красной армии, Советской армии. Солдаты, офицеры их было немало. Например, один из сыновей Мао Цзэдуна, офицер-танкист прошел с боями до Берлина, участвовал в штурме Берлина, имел офицерское звание, был награжден советскими боевыми наградами", - рассказал он.

К настоящему времени в Китае уже не осталось в живых ни одного ветерана, сражавшегося в рядах Красной армии, - последний из них умер около полутора лет назад.

Ивановский интернациональный детский дом был основан в 1933 году. За историю его работы воспитанниками учреждения в разные годы были дети более чем из 80 стран, в том числе дети партийных и революционных деятелей из Китая.

Памятники советско-китайскому боевому братству 

Россия предложила Китаю увековечить советско-китайское боевое братство созданием памятников в Москве и в Пекине. 

"И с нашей стороны было высказано еще одно предложение. Оно не сегодня родилось, мы его уже обсуждали с нашими китайскими друзьями, и касается сооружения в Пекине, где есть Музей антияпонской войны, и у нас на Поклонной горе такого памятного знака или памятника, посвященного нашему боевому братству, китайского и советского народа. Вот еще одна цель, которую рано или поздно, я надеюсь, мы все-таки реализуем", - указал Денисов.

В декабре 2019 года уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил открыть памятники в честь победы народов двух стран во Второй мировой войне в Москве и Пекине. Согласно этой инициативе, один памятник будет расположен на Поклонной горе в Москве, другой - в крепости Ваньпин в Пекине.

Крепость Ваньпин расположена в районе Фэнтай на юго-западе современного Пекина. Именно с обстрела этой крепости и прилегающего к ней моста Лугоуцяо японскими войсками в июле 1937 года началась японо-китайская война.

Теги
РоссияКитайМао Цзэдун75-летие Победы
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