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Пандемия коронавируса нового типа

Генсек ООН призвал бороться с "вирусом ненависти" на фоне пандемии

Антониу Гутерриш заявил, что пандемия порождает шквал ксенофобии, поиск крайних и нагнетание страхов

ООН, 8 мая. /ТАСС/. Политики и социальные сети должны активно бороться с распространившейся на фоне пандемии агрессивной риторикой. Такой призыв содержится в опубликованном в пятницу обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Генсек обратил внимание, что пандемия продолжает порождать шквал ненависти и ксенофобии, поиск крайних и нагнетание страхов. "Мы должны тотчас же заняться укреплением иммунитета наших обществ к вирусу ненависти, - заявил он. - Поэтому я обращаюсь сегодня с призывом предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистнической риторикой во всем мире".

Гутерриш призвал политических лидеров "проявлять солидарность со всеми членами своих обществ и формировать и упрочивать социальную сплоченность".

Он также обратился к средствам массовой информации и особенно компаниям, владеющим социальными сетями, с просьбой "гораздо деятельнее помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный контент и в соответствии с международным правом в области прав человека удалять его".

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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