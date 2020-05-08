Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

"Мы имеем сейчас ситуацию, когда в составе группы около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из которых около 120 имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Подавляющее большинство из них проходят лечение дома, количество госпитализированных единицы. У нас, к сожалению, есть один смертельный случай в группе ВТБ, то есть один человек умер, подключенный к ИВЛ с диагнозом коронавирус", - сказал он.

Пьянов подчеркнул, что такая ситуация создает необходимость более пристально смотреть на меры, которые предпринимает ВТБ для защиты сотрудников. "Они [сотрудники] все обеспечены средствами личной защиты, но подавляющее большинство заболевших это люди [из] кассовых центров, как ни странно, и розничного фронта. Некоторые из заболевших работают в IT-подразделении и контактируют с нашими подрядчиками", - добавил банкир.