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Пандемия коронавируса нового типа

Около 120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

Один сотрудник группы умер
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Около 120 сотрудников группы ВТБ имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек умер. Об этом на конференц-звонке сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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"Мы имеем сейчас ситуацию, когда в составе группы около 170 заболевших и с подозрением на коронавирус, из которых около 120 имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Подавляющее большинство из них проходят лечение дома, количество госпитализированных единицы. У нас, к сожалению, есть один смертельный случай в группе ВТБ, то есть один человек умер, подключенный к ИВЛ с диагнозом коронавирус", - сказал он.

Пьянов подчеркнул, что такая ситуация создает необходимость более пристально смотреть на меры, которые предпринимает ВТБ для защиты сотрудников. "Они [сотрудники] все обеспечены средствами личной защиты, но подавляющее большинство заболевших это люди [из] кассовых центров, как ни странно, и розничного фронта. Некоторые из заболевших работают в IT-подразделении и контактируют с нашими подрядчиками", - добавил банкир.

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