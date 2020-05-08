Крым готовится к празднованию Дня Победы. В Ялту прибыл ракетный корабль "Ингушетия"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Малый ракетный корабль Черноморского флота "Ингушетия" прибыл в Ялту для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. По сообщению пресс-службы ЧФ, в программу пребывания внесены изменения, поскольку торжественные акции по всему Крыму перенесли в онлайн режим - из-за пандемии отменены экскурсии на борт, экипаж обеспечит аудиотрансляцию патриотических композиций.

Корабль пришвартован у набережной Ялты, по пресс-релизу военных, "экипаж проверил работоспособность звуковещательной аппаратуры". "9 мая в течение всего праздничного дня с борта малого ракетного корабля "Ингушетия" будут транслироваться известные фронтовые песни, а также записи вокальных композиций в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе запланированные ранее экскурсии на корабль для местных жителей осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

Масштабные праздничные мероприятия запланированы в Севастополе - там пройдут акции "Бессмертный полк онлайн" и "Свеча Победы". "В 19:00 жители выйдут на балконы или просто выглянут в окна, держа в руках фотографии ветеранов войны и исполняя песню "День Победы", - отмечается в сообщении. А в 21:00 вторая акция - "Свеча Памяти" с участием военнослужащих ЧФ и членов семей: жители города в течение 10 минут подойдут к окнам или выйдут на балконы с зажженными свечами.

В День Победы в Севастополе пройдут парад кораблей и авиашоу. Праздник начнется с торжественного построения личного состава кораблей и воинских частей с выносом боевых знамен. Затем пройдет ритуал подъема государственного флага России, Военно-морского флага и флагов расцвечивания в воинских частях и на кораблях флота. Потом будет возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям Севастополя.

"В Севастопольской бухте состоится парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемые сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей", - отметили на флоте.

Завершится празднование салютом под трансляцию дикторского озвучивания, каждый из 30 залпов будет посвящен важнейшим битвам войны. По решению властей Севастополя и командования флота, в связи с противоэпидемическими ограничениями трансляции всех мероприятий будут в телеэфире. "На 9 мая в Севастополе в рамках чествования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы торжественные мероприятия, среди которых впервые со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы", - сообщили на флоте.