Около 20% дальневосточных моряков смогли вернуться домой после смены с судов по всему миру

Суханов в апреле сообщил ТАСС, что около 10 тыс. дальневосточных моряков на различных судах по всему миру не могут смениться и вернуться домой после завершения трудового контракта, так как из-за угрозы распространения коронавируса передвижение между странами и регионами было ограничено. По его словам, из-за этого моряки вынуждены оставаться и продолжать работать на судах, они получают зарплату и снабжение, но вернуться домой не могут.

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Примерно 20% дальневосточных моряков смогли смениться и вернуться домой после рейсов на различных судах по всему миру несмотря на сложности из-за ограничений передвижения между странами и регионами в связи с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Кое-какие подвижки есть. К примеру, сейчас смена экипажей осуществляется через Минск, Белоруссия, оттуда экипажи едут в Москву, а из Москвы уже сюда [на Дальний Восток]. Сменилась пока еще небольшая часть [дальневосточных моряков], но движение пошло. Можно сказать, около 20% моряков [сменилось] и намечаются другие смены", - рассказал Суханов.

Он отметил, что это стало возможным после того, как категория моряков торгового флота была добавлена в перечень тех, кто может пересекать границу РФ. По словам председателя ДВО РПСМ, на следующей неделе в приморском порту Находка ожидается танкер, экипаж которого сможет здесь смениться. На борту работают в том числе жители Находки, это судно должно стать первым после введения ограничительных мер, которое сменит в Находке экипаж.

Сложности еще возникают

Первый заместитель председателя РПСМ Игорь Ковальчук также сообщил ТАСС, что некоторые страны делают послабления, и ситуация со сменой моряков начинает налаживаться, но пока нельзя сказать, что проблема решена.

"Пока нельзя сказать, что все хорошо. Тенденция такая, что стало чуть легче, но проблемы возникают. Пока говорить, что проблема разрешилась, рано", - сказал собеседник.

В пример он привел ситуацию в порту Ванино в Хабаровском крае, где местный главный санитарный врач предложила применять к морякам те же правила, что и к вахтовым рабочим, и обязать их к двухнедельной изоляции в обсерваторе перед посадкой на судно, а также брать у них анализы на коронавирус. По словам Ковальчука, эти моряки двигаются через Хабаровский край транзитом, и требования к вахтовым рабочим на них не должны распространяться. Далее на них действует законодательство той страны, под флагом которой работает судно, в данном случае - Кипра. Кроме того, сейчас морякам приходится добираться домой после смены с находящихся в зарубежных портах судов сложным маршрутом из-за ограничений на передвижения между странами и регионами.

"Моряки должны лететь из Гонконга через Амстердам в Минск и делать две пересадки. И компания, которая летит от Дохи до Амстердама, требует гарантии российского посольства в Нидерландах, что о моряках позаботятся, если будет проблема при пересадке, а наше посольство отказывает в этом. Они считают, что такой функции у них не предусмотрено. Понятно, что требование избыточно, мы обратились в МИД, посмотрим, какая будет реакция", - рассказал собеседник.

Он добавил, что по мнению профессионального сообщества необходимо организовать для моряков особый режим вплоть до специального зеленого коридора, чтобы ограничить их круг контактов и ускорить прохождение формальностей. Это позволит снизить до минимальной вероятность заражения как моряка, так и других людей от него, если он окажется болен.