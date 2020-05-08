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Более 51 тыс. российских школьников стали участниками олимпиады "Ближе к Дальнему"

В этом году в олимпиаде участвуют вдвое больше учеников

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Участниками третьей всероссийской метапредметной олимпиады "Ближе к Дальнему", посвященной Дальнему Востоку, стали более 51 тыс. учеников 6-11 классов из всех регионов страны. Это почти вдвое больше, чем в 2019 году, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Ближе к Дальнему" - метапредметная олимпиада, ее участники должны ориентироваться сразу в нескольких областях знаний. Школьникам предложили погрузиться в историю, культурологию, географию, экономику, биологию, филологию (включая литературу и лингвистику), международные отношения и политологию Дальневосточного региона России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В предыдущие годы в ней участвовали более 32 тыс. школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

"Подведены итоги III Всероссийской метапредметной олимпиады "Ближе к Дальнему". За пять месяцев в ее этапах приняли участие 51 243 ученика 6-11 классов из всех регионов страны. По числу участников завершившаяся олимпиада превзошла высокий показатель минувшего года, который составил 31,5 тыс. школьников", - сообщила пресс-служба.

Олимпиада началась в декабре 2019 года во время фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве", и первыми ее участниками стали школьники столицы. Олимпиада проходила в несколько этапов, каждый из них для школьников разных возрастов. Для старшеклассников проект предусматривал три дистанционных тура: тест, проектную работу и трехдневный финал в режиме онлайн. Победителем в этой группе стала школьница из Приморского края, всего в олимпиаде принял участие 4901 ученик старшей школы.

За победу в этапе для 8-9 классов соревновались более 11,5 тыс. человек, а лучшие результаты показали участники из Чувашии, Камчатского, Приморского Хабаровского краев и Орловской области. Самой многочисленной оказалась группа 6-7 классов, в нынешнем году их число превысило общее количество всех участников олимпиады 2019 года и составило 34 568 человек. Победители и призеры младшей группы представляли Удмуртию, Москву, Санкт-Петербург, Приморский и Краснодарский края, Нижегородскую, Ярославскую, Сахалинскую, Вологодскую, Магаданскую и Тамбовскую области.

Организатором проекта выступили Дальневосточный федеральный университет и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Дистанционные этапы прошли на базе образовательной платформы "Учи.ру". Олимпиада должна обратить внимание школьников страны на Дальний Восток, заинтересовать их перспективами жизни в регионе. Участники погружаются в историю этого региона, изучают геополитическое положение территорий, природные ресурсы, культурное наследие, биологическое разнообразие, в финале команды ищут ответы на основные вызовы современного Дальнего Востока.

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