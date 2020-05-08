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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии более 2 тыс. медиков, борющихся с коронавирусом, получили дополнительные выплаты

Врачи получили по 66 тыс. рублей

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. медиков, борющихся с коронавирусом в Якутии, получили и федеральные, и региональные выплаты, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики, уточнив, что это все медработники, задействованные в регионе в борьбе с инфекцией.

Ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, президент обратился к губернаторам с предложением ни в коем случае не отменять региональные доплаты для врачей после введения новых федеральных выплат.

"В марте-апреле на выплату медработникам, борющимся с COVID-19, было направлено свыше 102 млн рублей из федерального бюджета 2 001 медработнику и более 50 млн рублей 2 056 медработнику из регионального бюджета", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра здравоохранения Якутии Елену Борисову.

Власти Якутии установили размер стимулирующих выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом или теми, у кого подозревается его наличие, а также привлеченным к работе в обсерваторах. Выплаты врачам установлены в размере 66 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 40 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу и иным категориям работников - 20 тыс. рублей. Выплаты начисляются "пропорционально отработанному времени вместе с заработной платой с 17 марта 2020 года до момента отмены режима [противодействия] распространению новой коронавирусной инфекции".

Всего в Якутии зарегистрировано 437 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 человек, умерли четверо. Состояние пяти человек в Якутске оценивается как крайне тяжелое.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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