Семеро чиновников в Орловской области заразились коронавирусом

ТАСС, 8 мая. Коронавирусную инфекцию выявили у семи членов правительства и администрации Орловской области. Об этом ТАСС сообщил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

"Действительно, среди госслужащих, в том числе среди членов регионального правительства выявлены заболевшие COVID-19. Всего у семи человек", - сказал он.

Он уточнил, что уже выявлена контактная группа заболевших, у них взяли анализы. Проводятся необходимые санитарно-гигиенические мероприятия.

По его словам, глава региона Андрей Клычков находится на рабочем месте.

К 8 мая в Орловской области выявлено 923 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 193 человека выздоровели, десять умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.