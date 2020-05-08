{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Семеро чиновников в Орловской области заразились коронавирусом

У контактной группы заболевших уже взяли анализы

ТАСС, 8 мая. Коронавирусную инфекцию выявили у семи членов правительства и администрации Орловской области. Об этом ТАСС сообщил советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Действительно, среди госслужащих, в том числе среди членов регионального правительства выявлены заболевшие COVID-19. Всего у семи человек", - сказал он.

Он уточнил, что уже выявлена контактная группа заболевших, у них взяли анализы. Проводятся необходимые санитарно-гигиенические мероприятия.

По его словам, глава региона Андрей Клычков находится на рабочем месте.

К 8 мая в Орловской области выявлено 923 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 193 человека выздоровели, десять умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Республики Марий Эл продлили режим самоизоляции до 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС