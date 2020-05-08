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75-летие Победы

Мишустин поздравил премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии с 75-летием Победы

Премьер-министр передал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла пожелания благополучия и долголетия

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительные послания главам правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Братство и дружба, пронесенные через суровые военные испытания, будут и впредь служить надежной основой для укрепления отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства, связывающих Россию с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией", - отметил премьер в обращениях к коллегам.

Как сообщила пресс-служба Мишустина, в его посланиях подчеркивается, "что в этот торжественный и праздничный день народы государств - участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии чтят подвиг воинов Великой Отечественной, выстоявших в борьбе с захватчиками и защитивших право будущих поколений на мир и свободу".

Мишустин передал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла из названных стран пожелания благополучия, доброго здоровья и долголетия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия75-летие Победы
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