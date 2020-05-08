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Пандемия коронавируса нового типа

Российский производитель специальной экипировки выпустит 200 тыс. защитных костюмов

Как отметили в компании "Калашников", мощности производства позволяют выпускать более 50 тыс. защитных комплектов в неделю

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский производитель военного и туристического снаряжения компания "Группа 99" (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") выпустит до конца месяца 200 тыс. комплектов защитных костюмов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Калашникова".

"Группа 99" наладила производство защитных комбинезонов для медработников, которые круглосуточно работают в зоне особого риска и спасают жизни людей от COVID-19. Первая партия в количестве 12 500 единиц уже отправлена в медицинские учреждения. До конца мая планируется выпустить еще 200 тыс. комплектов", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в компании, мощности производства позволяют выпускать более 50 тыс. защитных комплектов в неделю.

Защитная одежда для медработников производства "Группы 99" шьется с повышенными требованиями обеспечения безопасности человека, добавили в "Калашникове". "Размер костюма универсальный и будет удобен любому медработнику", - отметили в пресс-службе.

"Группа 99" также наладила выпуск одноразовых медицинских масок, которыми в настоящий момент обеспечиваются сотрудники "Калашникова", сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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