В Пермском крае в рамках акции "Сад памяти" высадят 329 тыс. деревьев

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Участники международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, высадят в Пермском крае 329 тыс. деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"Планируется высадить 329 тыс. деревьев, из них более 323 тыс. сеянцев на землях лесного фонда. На территории краевой столицы будет высажено 500 деревьев, в других населенных пунктах региона - от 200 до 400 саженцев", - отмечается в сообщении.

В территориях высадят кедры, рябины, яблони, березы, липы, ели, сосны. Также в Перми на улице Екатерининской в пятницу посадили саженец волгоградского тополя - того самого, который пострадал в ходе битвы весной 1943 года. После освобождения Волгограда (в годы войны - Сталинграда) тополь вновь зацвел и с тех пор стал считаться одним из символов победы. Для сохранения генотипа этого дерева биологи Ботанического сада Волгограда вырастили саженцы из черенков и один из десяти ростков, разъехавшихся по разным регионам России, передали в Пермский край.

За время проведения международной акции "Сад памяти" планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы акции - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в акции в период пандемии может любой человек, высадив дерево у себя на даче или участке около дома и отметив его геолокацию на специальном сайте.