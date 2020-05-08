{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Пермском крае в рамках акции "Сад памяти" высадят 329 тыс. деревьев

В пятницу в краевой столице посадили саженец волгоградского тополя, пострадавшего в ходе битвы за освобождение Сталинграда

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Участники международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, высадят в Пермском крае 329 тыс. деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"Планируется высадить 329 тыс. деревьев, из них более 323 тыс. сеянцев на землях лесного фонда. На территории краевой столицы будет высажено 500 деревьев, в других населенных пунктах региона - от 200 до 400 саженцев", - отмечается в сообщении.

В территориях высадят кедры, рябины, яблони, березы, липы, ели, сосны. Также в Перми на улице Екатерининской в пятницу посадили саженец волгоградского тополя - того самого, который пострадал в ходе битвы весной 1943 года. После освобождения Волгограда (в годы войны - Сталинграда) тополь вновь зацвел и с тех пор стал считаться одним из символов победы. Для сохранения генотипа этого дерева биологи Ботанического сада Волгограда вырастили саженцы из черенков и один из десяти ростков, разъехавшихся по разным регионам России, передали в Пермский край.

За время проведения международной акции "Сад памяти" планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы акции - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в акции в период пандемии может любой человек, высадив дерево у себя на даче или участке около дома и отметив его геолокацию на специальном сайте.

Теги
РоссияПермский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровлений за сутки в Ростовской области приблизились к числу заражений COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС