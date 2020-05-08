Google проводит "День Памяти и славы" на YouTube

Google в честь 75-летия Победы проводит "День Памяти и славы" на канале YouTube Russia. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совместно с киностудиями, телеканалами, музеями и образовательными каналами было подготовлено шесть тематических плейлистов из более чем 140 видео.

Пользователи смогут 8 и 9 мая посмотреть подборку документального кино, узнать о героических поступках, а также услышать истории о женщинах на войне. Кроме того, им доступен плейлист с советскими фильмами о войне. В коллекцию видео также вошли российские фильмы и сериалы последних лет.