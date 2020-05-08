{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин отметил, что народ России во времена испытаний всегда сплачивала любовь к Отечеству

По словам президента, в нашем народе всегда было "понимание, что или мы победим, или нас не будет"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил способность российского народа объединяться вокруг идеи патриотизма во времена тяжелейших испытаний, когда от победы зависит само его существование.

"В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в пятницу в Instagram ведущего Павла Зарубина.

"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма, любви к Отечеству", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровлений за сутки в Ростовской области приблизились к числу заражений COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС