Путин отметил, что народ России во времена испытаний всегда сплачивала любовь к Отечеству

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил способность российского народа объединяться вокруг идеи патриотизма во времена тяжелейших испытаний, когда от победы зависит само его существование.

"В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в пятницу в Instagram ведущего Павла Зарубина.