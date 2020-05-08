Путин отметил, что народ России во времена испытаний всегда сплачивала любовь к Отечеству

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил способность российского народа объединяться вокруг идеи патриотизма во времена тяжелейших испытаний, когда от победы зависит само его существование.
"В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет", - сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в пятницу в Instagram ведущего Павла Зарубина.
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Важно! Интервью Путина, которое мы покажем впервые. Слова, сказанные несколько месяцев назад, сейчас звучат тем более актуально. 10 мая на телеканале «Россия» после 22.00. Будут и другие интервью. #москвакремльпутин #путин #россия1 #tvrussia #вести24 #павелзарубин #россия24
"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма, любви к Отечеству", - подчеркнул Путин.