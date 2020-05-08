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75-летие Победы

Космонавтам на МКС добавили еще два выходных по случаю Дня Победы

Ранее в Роскосмосе сообщили, что они будут отдыхать только 9 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на МКС, получат три выходных на День Победы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

"Космонавты будут отдыхать в праздничные дни", - сказали в госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что они будут отдыхать только 9 мая.

Сейчас на орбите МКС находятся Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Они прилетели на станцию 9 апреля.

9 мая исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Россияне будут отдыхать в честь праздника 9, 10 и 11 мая.

В этом году все массовые мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.

Теги
Россия75-летие Победы
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