{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Рогозин отметил особое значение Победы для ракетно-космической отрасли России

Глава Роскосмоса подчеркнул, что ракетно-космическая отрасль связана с Днем Победы "самым кровным образом"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вместе с боевым расчетом ракетчиков-стартовиков поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и отметил, что ракетно-космическая отрасль "родом из Победы".

"Мы отмечаем великий праздник, который объединяет всю нашу страну. Праздник, по поводу которого нет сомнений у людей самых разных национальностей, религий, места проживания, потому что этот праздник - великий праздник", - сказал Рогозин в видеопоздравлении, которое выложил на своей странице в Twitter.

Рогозин подчеркнул, что ракетно-космическая отрасль связана с Днем Победы "самым кровным образом", потому что у ее истоков стояли инженеры, конструкторы, производственники, которые создавали оружие Победы, а боевые летчики стали первыми инструкторами Центра подготовки космонавтов. "Поэтому Роскосмос, вся наша ракетно-космическая отрасль родом из Победы", - сказал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса также добавил, что все с чувством глубочайшей благодарности вспоминают бабушек и дедов, которые ковали Победу. Глава госкорпорации напомнил, что этот праздник дался страшной ценой. "В этот день мы вспоминаем не только тех, кто добился этой Победы, мы вспоминаем о том, что наша страна обязана этим людям жизнью, свободой, независимостью", - отметил он.

В этом году Роскосмос провел акцию "Бессмертный полк на МКС". Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". 25 апреля на космическом грузовом корабле "Прогресс МС-14" эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы.

9 мая исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В этом году все массовые мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Эксперты: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии
Среди наиболее популярных тем: продление ограничительных мер, выход на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС