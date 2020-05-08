Рогозин отметил особое значение Победы для ракетно-космической отрасли России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин вместе с боевым расчетом ракетчиков-стартовиков поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и отметил, что ракетно-космическая отрасль "родом из Победы".

"Мы отмечаем великий праздник, который объединяет всю нашу страну. Праздник, по поводу которого нет сомнений у людей самых разных национальностей, религий, места проживания, потому что этот праздник - великий праздник", - сказал Рогозин в видеопоздравлении, которое выложил на своей странице в Twitter.

Рогозин подчеркнул, что ракетно-космическая отрасль связана с Днем Победы "самым кровным образом", потому что у ее истоков стояли инженеры, конструкторы, производственники, которые создавали оружие Победы, а боевые летчики стали первыми инструкторами Центра подготовки космонавтов. "Поэтому Роскосмос, вся наша ракетно-космическая отрасль родом из Победы", - сказал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса также добавил, что все с чувством глубочайшей благодарности вспоминают бабушек и дедов, которые ковали Победу. Глава госкорпорации напомнил, что этот праздник дался страшной ценой. "В этот день мы вспоминаем не только тех, кто добился этой Победы, мы вспоминаем о том, что наша страна обязана этим людям жизнью, свободой, независимостью", - отметил он.

В этом году Роскосмос провел акцию "Бессмертный полк на МКС". Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". 25 апреля на космическом грузовом корабле "Прогресс МС-14" эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы.

9 мая исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В этом году все массовые мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.