СПЧ просит прокуратуру проверить законность снятия мемориальных табличек в Твери

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в управление генеральной прокуратуры по Центральному федеральному округу с просьбой провести проверку законности снятия мемориальных табличек в память о жертвах политических репрессий со здания университета в Твери. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте Совета.

В СПЧ отмечают, что 7 мая с фасада здания Тверского государственного медицинского университета (бывшего здания УНКВД по Калининской области) были сняты две мемориальные таблички, установленные в 1991 году в память о жертвах политических репрессий. В СПЧ полагают, что эти действия стали следствием представления прокуратуры Центрального района города Твери, направленного руководству университета.

"СПЧ сегодня обратился к начальнику управления генеральной прокуратуры по Центральному федеральному округу Мурату Кабалоеву с просьбой проверить законность и обоснованность снятия мемориальных табличек со здания вуза в Твери", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Совет "глубоко обеспокоен", поскольку в представлении районной прокуратуры не содержится "убедительных доводов относительно необходимости демонтажа мемориальных табличек, тем более в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". "Решение властей города Калинина 1991 года об установке табличек продолжает действовать, органами прокуратуры не предпринималось никаких мер по его отмене", - подчеркивается в сообщении.

"В этой связи Совет просит обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить проверить законность и обоснованность действий прокуратуры Центрального района города Твери", - отмечается в заявлении.