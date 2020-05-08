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В Ленинградской области обнаружены останки 134 узников лагеря для советских военнопленных

СК проводит проверку

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В ходе проведенных поисковых мероприятий обнаружены костные останки 134 советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты СССР 1933-40 гг., печать. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти", - сообщили в СК.

Следователи изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений в военные годы против мирного населения. Ведутся поисковые мероприятия с целью обнаружения мест захоронений.

Летом 1941 года стремительное наступление немецко-фашистских войск было остановлено на Лужском оборонительном рубеже, простиравшемся от Финского залива до озера Ильмень. Луга была оккупирована и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. "С первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных. Он отличался очень жестоким режимом", - сообщили в СК. Там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных целенаправленно выявлялись проводились расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти.

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