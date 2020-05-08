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75-летие Победы

В сербском селе Старчево ко Дню Победы восстановили памятник красноармейцам

В тожественной церемонии открытия восстановленного памятника приняли участие несколько десятков человек
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© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественное открытие восстановленного памятника двум погибшим при освобождении Сербии красноармейцам прошло в пятницу в сербском селе Старчево (15 км восточнее Белграда). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС помощник военного атташе РФ в Сербии полковник Владимир Быков.

"В тожественной церемонии открытия восстановленного памятника двум красноармейцам, погибшим при освобождении города Панчево, приняли участие несколько десятков человек. Памятник восстановлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - заявил Быков.

Монумент находился в ветхом состоянии и был полностью обновлен на средства компании "Газпромэнергохолдинг Сербия" при содействии посольства РФ и общественных организаций.

Председатель общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" Роберт Ресанович рассказал ТАСС об истории памятника. По его словам, памятник находится на месте захоронения двух советских бойцов - старшего сержанта Кузьмы Антоновича Слепенкова 1918 г. р. из Хабаровска и старшины Анатолия Ивановича Служенко 1919 г. р. из деревни Осипова Михайловского района Уссурийской области Приморского края. Памятник над могилой павших артиллеристов 100-го гвардейского артполка 49-й гвардейской дивизии установили в 1945 году жители села Старчево. Надпись на обелиске гласила: "Павшим героям непобедимой Красной армии за свободу нашего народа, воздвигли в знак любви и верности Советскому Союзу благодарные жители Старчево".

До 1962 года под монументом находились останки советских воинов, затем их перенесли на мемориальное кладбище красноармейцев в городе Вршац. Сербским любителям истории удалось найти в архивах отчеты 100-го артполка, из которых следует, что шофер 9-й батареи Слепенков погиб 7 октября 1944 года при артобстреле, а старшина 5-й батареи Служенко погиб при артобстреле на следующий день, 8 октября 1944 года. В эти дни 49-я дивизия под командованием генерал-майора Василия Маргелова (1908 - 1990), будущего легендарного командира ВДВ, освободила соседний город Панчево и готовилась форсировать Дунай для освобождения Белграда. Впоследствии части Маргелова форсировали Дунай и были готовы штурмовать город, однако его дивизию перебросили на север - в Венгрию.

Ранее по предложению общества сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" скупщина (городской совет) города Панчево приняла решение назвать одну из площадей города в честь прославленного командующего ВДВ Маргелова, освободившего город 6 октября 1944 года.

Теги
Сербия75-летие Победы
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