Эксперты: дефицит кадров осложнил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Лечебные учреждения Дагестана, занимающего пятое место в России и первое место среди регионов Северного Кавказа по числу заразившихся коронавирусом, столкнулись с дефицитом медицинских кадров, ряд больниц в республике оказалась неподготовленными к борьбе с распространением инфекции, что в результате привело к осложнению эпидемиологической ситуации, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав РФ обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Он отметил, что регион "вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации". По словам министра, специалисты Минздрава работают в республике совместно с представителями Роспотребнадзора.

Первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта, 31 марта в республике был введен режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки. В апреле для борьбы с коронавирусной инфекцией Дагестану из федерального бюджета было выделено более 840 млн рублей. По информации регионального минздрава, средства были направлены на обеспечение кислородом коек в перепрофилированных лечебных учреждениях, а также на приобретение медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков. В мае в правительстве Дагестана заявляли, что всего на борьбу с пандемией из федерального и регионального бюджетов было направлено около 2,5 млрд рублей. В республике подготовили дополнительные мощности для приема инфицированных больных, перепрофилировав ряд лечебных учреждений в Махачкале, Каспийске и других городах и районных центрах.

В настоящее время в республике зафиксировано 2468 случаев заражения, в регионе с населением более 3 млн человек случаи заражения фиксируют даже в труднодоступных горных селах. В начале мая в региональном минздраве ТАСС сообщали, что распространение инфекции связано, в частности, с несоблюдением населением режима самоизоляции. Оперативными комментариями Минздрава Дагестана и республиканского правительства ТАСС не располагает, комментарии запрошены.

Увидеть реальную картину

К борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказались не подготовлены многие лечебные учреждения, прежде всего в отдаленных районах республики, отметила в разговоре с ТАСС председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Дагестана, депутат Народного собрания (парламента) республики Зумруд Бучаева.

"Наша особенность - высокогорные районы, из которых бывает не так просто добраться до крупных больниц, где есть определенная нехватка персонала, и кадровый дефицит сыграл свою роль. <…> Мы рассчитывали на то, что в районах все будет правильно - в частности, во всех лечебных учреждениях должен быть "неприкосновенный запас", в том числе средств индивидуальной защиты, и предполагалось, что руководители лечебных учреждений выполнят свой профессиональный долг, и такой запас у них будет еще до того, как коронавирус пришел в нашу республику. Я сама ездила по районам, и главные врачи докладывали, что у них все есть. <…> Но чего-то все же не оказалось, и наступил момент, когда это стало понятно", - рассказала Бучаева.

По ее словам, депутаты Народного собрания Дагестана начали собственный мониторинг обеспеченности лечебных учреждений необходимыми средствами борьбы с инфекцией для максимально эффективной ликвидации возникающего дефицита.

"Сейчас депутаты Народного собрания, понимая, что министерству здравоохранения нужна помощь, начали проводить своего рода ревизию, чтобы понять, где и в чем есть недостаток - где не хватает средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, оборудования, чтобы взять это на контроль и быстрыми решениями ликвидировать этот недостаток. <…> Председатель комитета по здравоохранению и социальной политики Висампаша Ханалиев назначен представителем Народного собрания республики для координации взаимодействия депутатского корпуса и министерства здравоохранения с руководителями лечебно-профилактических учреждений республики. Прежде всего, сейчас нужно определить реальную потребность, потому что до сегодняшнего для у нас нет четкой картины - мы столкнулись с тем, что зачастую [руководители лечебных учреждений] нам говорят одно, при этом поступают сигналы о том, что на самом деле все по-другому", - пояснила депутат.

При этом она отметила, что в настоящее время обеспеченность больниц необходимыми средствами защиты увеличивается. "Сейчас мы видим, что процентов на 70% ситуация выравнивается, видим, какими темпами нарастают поставки. <…> При этом у нас есть примеры, когда району выделяется 13 тыс. медицинских масок, а через несколько дней оттуда звонит человек и говорит, что у них нет средств индивидуальной защиты. Когда разбираемся, оказывается, что представители лечебного учреждения просто не поехали, чтобы забрать эти маски", - пояснила собеседница агентства.

Кадровый дефицит и помощь профсоюза

Столкнулись медицинские учреждения и с кадровым дефицитом. "Этот дефицит сложился не сегодня, он нарастал годами. Мы пытались решать эти проблемы несколько ранее, но, видимо, нас все же отчасти захватили врасплох. Безумно жаль врачей, которые ушли - к сожалению, их немало - сейчас это уже 26 человек. Мы получаем информацию о таких случаях от наших первичных организаций, у нас есть программа помощи [семьям погибших медработников - членов профсоюза]", - сказала Бучаева.

В настоящее время республиканская профсоюзная организация работников здравоохранения продолжает оказывать помощь медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане.

"Мы раздали 2 200 коробок с продуктовыми наборами и медицинскими масками, сейчас купили 2 650 защитных комбинезонов, направили их уже в 40 учреждений в районах республики. Также нам помогает министерство сельского хозяйства, которое передает овощи и другую продукцию для медицинских работников", - пояснила председатель профсоюзной организации, добавив, что оказание такой помощи будет продолжено.

При этом, по ее словам, сложившаяся в республике ситуация должна стать уроком для всей системы здравоохранения Дагестана. "Позже наступит время, когда мы будем все это разбирать и давать всему оценку - где и в каком месте были допущены ошибки. Да, у нас есть большой и горький опыт, выводы мы сделаем. Но пока нужно оставить какие-либо претензии, обвинения, а всем миром собраться, чтобы помочь Дагестану и работникам здравоохранения ", - заключила Бучаева.

Нужна дополнительная помощь

В борьбе с коронавирусной инфекцией республике необходима дополнительная помощь, считает заслуженный врач Республики Дагестан, член Общественного совета при министерстве здравоохранения региона, член Всероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Абдула Гаджиев.

"Сейчас складывается такая ситуация, что необходима внешняя помощь, чтобы подключилась военная, ведомственная медицина с развертыванием полевых госпиталей. Своих сил уже недостаточно. Необходимо разворачивать дополнительные модули - инфекционные госпитали с оборудованием, необходимым оснащением, со специалистами, лабораторной базой, медикаментами", - сказал Гаджиев.

По его словам, дополнительные мощности, которые разворачивают в регионе, заполняются слишком быстро, при этом не хватает квалифицированных медицинских кадров. "Сейчас очень хорошая работа проводится в 1-й городской клинической больнице в Махачкале - они развернули мощности для лечения больных с коронавирусной инфекцией, но и там не хватает специалистов. Такие специалисты нужны и в других местах. <…> Например, сейчас в Гергебильском районе с 25 тыс. населения развернули 170 коек - но откуда взять врачей на 170 коек вместо штатных 60", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в республике есть проблемы с оснащенностью амбулаторно-поликлинических учреждений, врачи которых проводят первичное обследование пациентов. Кроме того, не хватает средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала. "Если говорить о вооруженности амбулаторно-поликлинической службы, на сегодняшний день не хватает пульсоксиметров - приборов для определения концентрации кислорода в крови. <…> Что касается средств индивидуальной защиты для врачей и медработников - их до сих пор "по чайной ложке" везут в Дагестан, этот процесс растянулся на месяц", - пояснил Гаджиев.

Распространение инфекции

По мнению Гаджиева, одной из причин распространения коронавирусной инфекции в Дагестане стала проблема со своевременной лабораторной диагностикой. "На сегодняшний день в Дагестане этот вопрос не решен, сроки ответов по взятым анализам на вирус запаздывают. Сегодня нам говорят, что в таком-то районе нет выявленных случаев, а завтра приходят анализы и выявляется семь человек. Но вчера они были среди других людей, лечились вместе с ними и могли их инфицировать", - отметил он.

Дополнительную опасность заражения, по его мнению, создают очереди в лечебно-профилактических учреждениях, где жители республики пытаются самостоятельно пройти диагностические исследования.

"Многие сейчас пытаются пройти компьютерную томографию (КТ) легких, даже при отсутствии назначений - образуются очереди, которые сами по себе становятся местами распространения инфекции. При этом КТ может показать чистые легкие, и человек, уверенный в том, что он здоров, начинает вести обычный образ жизни, контактировать с другими. А через несколько дней у него повышается температура, появляются клинические признаки", - рассказал эксперт, добавив, что это лишь "одна из составляющих, способствующих распространению инфекции".