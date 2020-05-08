В Липецкой области продлили режим самоизоляции до 31 мая

ТАСС, 8 мая. Власти Липецкой области продлили в регионе до 31 мая режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.
За последние сутки в регионе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заразились 752 человека, из них 186 выздоровели, трое умерли. С 30 марта в регионе введен режим самоизоляции, с середины апреля жителям разрешили выход из дома по электронным пропускам в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. Все въезжающие в регион обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. С 9 мая в регионе введен обязательный масочный режим.
"Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
По данным пресс-службы правительства Липецкой области, решение о продлении режима самоизоляции принял губернатор Игорь Артамонов. "Если в течение недели число заражений коронавирусом не увеличивается, поэтапно начнут открывать предприятия и организации. Одними из первых возобновят работу органы ЗАГС, центры "Мои Документы", детские сады", - говорится в сообщении пресс-службы.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.