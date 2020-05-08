В Липецкой области продлили режим самоизоляции до 31 мая

ТАСС, 8 мая. Власти Липецкой области продлили в регионе до 31 мая режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.

За последние сутки в регионе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заразились 752 человека, из них 186 выздоровели, трое умерли. С 30 марта в регионе введен режим самоизоляции, с середины апреля жителям разрешили выход из дома по электронным пропускам в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. Все въезжающие в регион обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. С 9 мая в регионе введен обязательный масочный режим.