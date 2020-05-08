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75-летие Победы

Портреты череповчан военных лет запечатлели на панно под Вологдой

Мемориал сделан в виде развевающегося знамени

ВОЛОГДА, 8 мая. /ТАСС/. Мемориальное панно "Стена Памяти" установили в парке Победы Череповца к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно именно отсюда будет начинаться шествие "Бессмертный полк", сообщила в пятницу пресс-служба правительства Вологодской области.

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"Художественная инсталляция объединила около 3 тыс. портретов череповчан военных лет. Изображения нанесены с помощью фотопечати, устойчивой к различным погодным условиям", - говорится в сообщении.

Мемориал размером 5 на 7,5 м выполнен в виде развевающегося знамени, облицован гранитным камнем, он оборудован архитектурной подсветкой для обзора в темное время суток. Церемония открытия прошла в камерной обстановке в присутствии ограниченного количества представителей общественных организаций и властей.

"В годы войны Вологодская область была прифронтовой территорией. Военные действия только краем затронули западные районы, но наши земляки внесли огромный вклад в дело Победы своими боевыми и трудовыми подвигами. Поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы, желаю доброго здоровья ветеранам и мирного неба", - сказал глава региона Олег Кувшинников на церемонии открытия.

В годы Великой Отечественной войны из Вологодской области ушли на фронт 334 252 человека, около 200 тыс. погибли. Область в годы являлась тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через которые прошло 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95. Боевые действия велись в районе села Ошта с 1941 по 1944 годы, красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию данной территории.

Во время войны на территории области умерло от болезней и ран более 15 тыс. солдат Красной армии, все из разных регионов страны. Многие родственники до сих пор не могут найти места захоронений, большое число этих бойцов числятся без вести пропавшими. В 2020 году будет создан перечень с точным указанием мест захоронений и фото. На территории области насчитываются 90 воинских захоронений.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаВологодская область75-летие Победы
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