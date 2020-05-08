Выплаты матпомощи получили 15 тыс. россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Материальная помощь, предусмотренная для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, охватывает около 15 тыс. человек. Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В общей сложности на эти цели выделен 1 млрд рублей. Производятся выплаты, которые охватывают почти 15 тыс. человек", - сказала она.

При этом, продолжила Захарова, есть и проблемы с выплатами, когда они не проходят. "Речь идет об изначальных ошибках при заполнении соответствующих граф на портале госуслуг, что приводило к задержке рассмотрения заявки", - пояснила дипломат. Она добавила, что есть и проблемы технического характера.

Официальный представитель МИД заверила, что этому вопросу уделяется пристальное внимание. Она пообещала, что он будет оперативно решен.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров на родину.