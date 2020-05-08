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75-летие Победы

Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

ГАВАНА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил его с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Диас-Канель написал в пятницу в Twitter.

"Я говорил с президентом Путиным и поздравил его с 75-летием героической победы Красной Армии в войне против фашизма. Мы также поздравляем друг друга с 60-летием установления дипломатических отношений между Россией и Кубой", - написал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаРоссияДиас-Канель, Мигель75-летие Победы
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