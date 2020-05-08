В суды Петербурга с 12 мая начнут пускать ограниченное количество слушателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Суды Петербурга с 12 мая начинают работать по новым правилам с учетом принятых ограничений в условиях пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, на судебном процессе смогут присутствовать до четырех слушателей.

"С 12 мая Санкт-Петербургский городской суд, районные суды и мировые судьи Санкт-Петербурга начинают работать в следующем режиме. Слушаются все категории дел, <…> при рассмотрении уголовного дела, в котором, допустим, один подсудимый, один адвокат, один государственный обвинитель, один представитель потерпевших, два сотрудника конвоя и один пристав, возможно будет допустить четырех слушателей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, вход в здания судов участников процессов и слушателей будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В зданиях судов, в том числе в залах судебных заседаний, присутствующими должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра. Лица, которые нарушат указанные требования, будут удаляться из залов судебных заседаний и зданий судов, подчеркнули в пресс-службе.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Петербурге выявлено 6 565 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 597 человек, умерли 48.