{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В суды Петербурга с 12 мая начнут пускать ограниченное количество слушателей

Кроме того, вход в здания судов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Суды Петербурга с 12 мая начинают работать по новым правилам с учетом принятых ограничений в условиях пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, на судебном процессе смогут присутствовать до четырех слушателей.

"С 12 мая Санкт-Петербургский городской суд, районные суды и мировые судьи Санкт-Петербурга начинают работать в следующем режиме. Слушаются все категории дел, <…> при рассмотрении уголовного дела, в котором, допустим, один подсудимый, один адвокат, один государственный обвинитель, один представитель потерпевших, два сотрудника конвоя и один пристав, возможно будет допустить четырех слушателей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, вход в здания судов участников процессов и слушателей будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В зданиях судов, в том числе в залах судебных заседаний, присутствующими должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра. Лица, которые нарушат указанные требования, будут удаляться из залов судебных заседаний и зданий судов, подчеркнули в пресс-службе.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Петербурге выявлено 6 565 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 597 человек, умерли 48.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
С 12 мая в здание Верховного суда можно пройти только в маске и перчатках
Ранее источник в судебной системе сообщил, что суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС