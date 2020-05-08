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Пандемия коронавируса нового типа

МИД России отмечает тревожную динамику по пандемии в Африке, Центральной и Южной Америке

В ведомстве отметили, что ситуация с распространением коронавируса на планете остается сложной

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Москва отмечает тревожный рост числа заразившихся коронавирусом в Центральной и Южной Америке, а также в странах Африки. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Список по числу заразившихся по-прежнему возглавляют Соединенные Штаты Америки - более миллиона человек. Тревожная динамика распространения заболевания в Центральной, Южной Америке, а также на Африканском континенте", - сказала она.

Захарова отметила, что ситуация с распространением коронавируса на планете остается сложной. В то же время она обратила внимание, что на фоне продолжающегося роста числа инфицированных в мире, которое приближается к четырем миллионам, наблюдается и позитивная динамика в том, что касается статистики числа выздоровевших - миллион триста тысяч человек.

Дипломат также отметила, что в странах Европы, еще недавно охваченных стремительно развивающейся пандемией, наблюдаются переломные тенденции, что является следствием карантинных и иных ограничительных мероприятий. "Отдельные государства, не только европейские, но и латиноамериканские, азиатские уже встали на путь ослабления санитарно-режимных требований, предпринимают шаги по выходу из карантина", - добавила она.

Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 7 мая в Африке насчитывалось 35 470 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1228 человек. Наибольшее количество инфицированных - более 8,2 тыс. - выявлено в ЮАР, а по количеству умерших - 483 человека - лидирует Алжир. В ВОЗ указали, что пандемия может привести в Африке к смерти от 83 до 190 тыс. человек, а число заразившихся может составить от 29 млн до 44 млн.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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