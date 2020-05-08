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Пандемия коронавируса нового типа

В Пензенской области продлили режим самоизоляции

Он будет действовать до 17 мая

ПЕНЗА, 8 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Пензенской области, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 17 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 17 мая включительно. План поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая", - отметила она.

В Пензенской области выявлено 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 246 человек выписаны после выздоровления, восемь пациентов умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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