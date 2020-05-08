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Путин и президент Кубы договорились расширять сотрудничество в области здравоохранения

Российский лидер особо отметил весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Кубы - Владимир Путин и Мигель Диас-Канель в телефонном разговоре подтвердили желание расширять сотрудничество профильных ведомств по линии здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса подтверждена нацеленность на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения", - говорится в сообщении Кремля. Путин особо отметил весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам в борьбе с инфекцией.

Президенты также условились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.

В Кремле сообщили, что президент Кубы тепло поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в пятницу 60-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

Телефонный разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКубаРоссияДиас-Канель, Мигель
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