Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс.

Согласно распространенным в пятницу данным Департамента гражданской защиты страны, за последние сутки от последствий заражения этой инфекцией умерли 243 человека, общее число летальных исходов - 30 201.

Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тыс. излечились. При этом за последние сутки выздоровели 2 747 человек.

Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тыс. - в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов.