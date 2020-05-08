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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс.

За последние сутки от последствий заражения умерли 243 человека

РИМ, 8 мая. /ТАСС/. Число жертв коронавируса нового типа в Италии превысило 30 тыс. человек.

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Согласно распространенным в пятницу данным Департамента гражданской защиты страны, за последние сутки от последствий заражения этой инфекцией умерли 243 человека, общее число летальных исходов - 30 201.

Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тыс. излечились. При этом за последние сутки выздоровели 2 747 человек.

Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тыс. - в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов. 

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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