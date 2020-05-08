В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 апреля из-за коронавирусной инфекции, продлили до 25 мая. При этом жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, а также посещать салоны красоты, непродовольственные магазины, многофункциональные центры, мастерские по пошиву одежды и ремонту обуви, но только в масках и перчатках.

"Доверяя людям, мы с 12 мая идем на частичное изменение условий самоизоляции. Одновременно призываю всех жителей края строго соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. Это обязательное ношение медицинских масок и перчаток во всех общественных местах, соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми, отсутствие скопления большого количества людей в одном месте. Хочу, чтобы все поняли: если мы будем соблюдать эти меры, и нам удастся сохранить нынешнюю тенденцию по заболеваемости в регионе, то к 25 мая считаю возможным вернуться к вопросу о дальнейших изменениях режима", - заявил на заседании краевого оперативного штаба в пятницу врио глава региона Дмитрий Махонин.

При этом он предупредил, что если граждане не будут соблюдать правила, то после 25 мая власти будут вынуждены ужесточить меры.

По-прежнему запрещено проводить спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия, за исключением тех, что приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но при условии участия в них не более пяти человек. Такое послабление будет действовать до 11 мая.

В Пермском крае зарегистрировано 719 случаев заражения коронавирусом, 20 человек умерли, 309 выздоровели.