Участники акции "Мы вместе" и "Дорожное радио" запустили марафон "Их Победа, наша память…"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Участники акции помощи в условиях распространения нового коронавируса "Мы вместе" и "Дорожное радио" начали марафон в эфире "Их Победа, наша память...". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Марафон продлится несколько дней. Его суть состоит в том, чтобы ветераны поделились своей мудростью, воспоминаниями о событиях военных лет, нерассказанными историями и своими эмоциями. Чтобы в канун 75-летия Великой Победы состоялся живой разговор с настоящими героями. Думаю, что это уникальная возможность для всех нас", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Артема Бичаева.

"С каждым годом у нас все меньше возможностей поговорить с этими уникальными людьми. Мы считаем своим долгом собрать их воспоминания и донести до слушателей, чтобы узнать о той войне не только из книжек, фильмов, но и из первых уст. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо помнить прошлое. Забывая - мы теряем", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой. Она добавила, что с инициативой проведения акции выступил ОНФ.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.