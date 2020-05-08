Ростовские кадеты нашли на Украине и Камчатке родственников погибшего в годы войны бойца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Родственники красноармейца, живущие в Харьковской области Украины и в Камчатском крае РФ, откликнулись на письмо кадет Белокалитвинского казачьего кадетского профессионального техникума из Ростовской области. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора техникума Диана Похлебина.

Ранее в рамках акции казачьих образовательных учреждений области "Война. Победа. Память" кадеты из Белой Калитвы направили на Украину запрос о поиске родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны на территории Белокалитвинского района красноармейца Безнедельного Владимира Константиновича.

"Благодаря начатому поиску на Украине нашлись родственники фронтовика, которые считали его без вести пропавшим. Письмо из Белокалитвинского казачьего техникума передали в один из музеев Харьковской области, где работает внук Владимира Константиновича, - рассказала собеседница агентства. - Он помог связаться с дочерью погибшего бойца, которая сейчас живет в Петропавловске-Камчатском. О месте захоронения своего отца она ничего не знала и не надеялась когда-либо узнать. По ее просьбе накануне 9 мая кадеты возложили цветы к могиле погибшего бойца".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, учащиеся другого казачьего учебного заведения из Белой Калитвы - Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса - выявили ошибку в фамилии солдата, чье имя было выбито на обелиске у одной из местных школ. Это стало возможным также благодаря работе кадет с родственниками погибшего в годы войны красноармейца 294-го кавалерийского полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Аминова Зуфара Закировича. В настоящее время таблица с именами погибших при освобождении Белокалитвинского района заменена на новую.

"На сегодняшний день учащимися казачьих образовательных учреждений и руководителями проекта "Война. Победа. Память" изучено свыше 1,5 тысячи материалов о павших воинах, отправлено порядка 800 запросов, на 115 человек найдена информация об их близких родственниках. Почти все они о месте захоронения своих родных узнали впервые, - рассказал заместитель губернатора области Михаил Корнеев. - Ребята гордятся тем, что помогают восстанавливать правду о войне. Поисково-исследовательская работа продолжится".

По каждому погибшему воину кадеты формируют отдельный банк данных. Полученные материалы пополняют музеи образовательных учреждений. Кроме того, сведениями о павших фронтовиках кадеты делятся с поисковыми отрядами из разных регионов страны.