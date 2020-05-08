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75-летие Победы

Глава МИД Украины в обращении к ООН обвинил Россию в манипуляции историей ВОВ

Дмитрий Кулеба вновь заявил об "агрессии" РФ против Украины, которая, "длится уже дольше чем Вторая мировая война"

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в манипуляции историей ВОВ с целью "реабилитации тоталитарного режима". Об этом он заявил в обращении к Совету Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины завершения Второй мировой войны, которое транслировалось на YouTube-канале.

"Мы сожалеем о вознесении роли [Иосифа] Сталина в России. Оно преследует цель реабилитации тоталитарного режима с единым незапятнанный лидером в качестве главы [государства]. Оно служит имитацией безупречности режима, создает образ внешнего врага", - заявил он. "Такое отношение к исторической правде и манипуляция наследием Второй мировой войны, - утверждает Кулеба, - очень сильно напоминает то, что случилось в Европе в тридцатых годах прошлого века". Глава МИД назвал это уроком, который следует усвоить заново.

В своем обращении Кулеба также вновь привел уже ставший стандартным для официального Киева тезис об "агрессии" РФ против Украины, которая, "длится уже дольше чем Вторая мировая война".

Переписывание истории

На Украине с приходом к власти предыдущего состава Верховной рады и президента Петра Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны. В 2014 году в стране началась политика декоммунизации и героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. В 2015 году на законодательном уровне 8 мая был утвержден Днем памяти и примирения с целью чествования жертв Второй мировой войны, а 9 Мая с тех пор отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Тогда же Киев отказался от термина "Великая Отечественная война".

Подобный подход к событиям ВОВ остается и при нынешнем составе Рады, а также президенте Владимире Зеленском. 7 мая директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович обнародовал ролик, посвященный окончанию Второй мировой войны, в котором выступил против "культа Победы", заявил, что во время тех событий украинцы якобы воевали за "чужие интересы", а также поддержал идею героизации коллаборационистов, в годы Второй мировой войны сотрудничавших с гитлеровцами.

Теги
УкраинаРоссия75-летие ПобедыКулеба, Дмитрий Иванович
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