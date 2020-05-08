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75-летие Победы

Полевые автоклубы ЗВО в День Победы будут транслировать военные песни в Москве

Клубы объедут все 12 административных округов столицы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) будут транслировать военные песни в День Победы на улицах Москвы с помощью 10 полевых автоклубов, а также дадут концерты во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, сообщила  пресс-служба округа.

"Порядка 10 многофункциональных комплексов на базе автомобилей "КамАЗ" выедут на московские улицы 9 мая. На протяжении всего пути автомобили будут транслировать песни о Великой Отечественной войне разных лет. Специальные остановки будут сделаны у домов ветеранов, там автоклубы будут развернуты в рабочее положение и будут даны концерты хореографических и вокальных коллективов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что концерты будут даны таким образом, что ветераны смогут понаблюдать за ними из окон квартир и не нарушать режим самоизоляции.

Клубы объедут все 12 административных округов столицы. Для их работы будет задействовано 150 военных, все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, респираторами и перчатками.

В Москве в День Победы также состоится торжественный пролет авиации над городом, а вечером в столице пройдет салют в честь 75-й годовщины Победы.

Теги
Россия75-летие Победы
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