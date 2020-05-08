Верховный суд Греции отклонил жалобу на решение Элладской церкви признать автокефалию ПЦУ

АФИНЫ, 8 мая. /ТАСС/. Государственный совет - Верховный административный суд Греции отклонил ходатайство неправительственной организации Всегреческий православный союз и ряда частных лиц на решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать автокефалию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщило в пятницу Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его данным, Государственный совет на своем пленарном заседании постановил, что у него нет юридической компетенции в качестве судебного органа контролировать решение Священного синода ЭПЦ, в котором признается право Константинопольского патриархата провозгласить автокефалию ПЦУ, так как этот вопрос является исключительно внутренней церковной проблемой.

В частности, Госсовет постановил, что "решение Священного синода ЭПЦ касается внутренней церковной проблемы, связанной со структурой православной церкви, а также межправославных отношений, и эта проблема регулируется исключительно обычным правом, а не государственными правилами, и не влечет за собой правовых последствий для государственных органов". Пленум Госсовета признал просьбу об аннулировании решения синода неприемлемой, поскольку, по его мнению, она направлена на акт духовного содержания, который не носит характер исполнительного административного акта, и поэтому не может контролироваться Государственным советом, говорится в сообщении.

Государственный совет - единственный компетентный судебный орган в Греции, который может определять вопрос о законности принятых исполнительными органами власти административных актов. Он может отменять нормативные акты и решения административных органов власти, если сочтет, что они нарушили закон или превысили властные полномочия.

Решение Элладской церкви

Архиерейский собор Элладской православной церкви 2 октября 2019 года признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ. Эта организация, созданная из двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Варфоломея. Оно стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом.

Всегреческий православный союз требовал отменить решение архиерейского собора ЭПЦ о признании автокефалии в связи с нарушениями закона при его принятии. В частности, союз заявил, что собор не проводил предусмотренного законом голосования. Всегреческий православный союз также просил признать незаконной направленную в октябре 2019 года мирную грамоту главы ЭПЦ архиепископа Афинского Иеронима, в которой он официально признал "митрополита Киевского и всей Украины Епифания".

Отдел внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) тогда выразил сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции церкви. По мнению УПЦ, оно является большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству. ЭПЦ солидаризировалась с ошибочными действиями Константинопольского патриархата, подчеркнули в УПЦ.

Раскол на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигал идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. УПЦ, а также Русская православная церковь считают и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.