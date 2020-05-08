Власти Ростовской области обязали граждан носить маски на рабочих местах и на улице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Обязанность носить лицевые маски или респираторы на рабочих местах и улице установлена для жителей Ростовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Масочный режим на территории Ростовской области был введен с 1 мая. Новый документ разъясняет, что понимается под общественными местами, в которых ношение лицевых масок или респираторов является обязательным для граждан.

"Под общественным местом понимаются территория, пространство, помещение, постоянно или в какой-либо период времени свободное для доступа и использования неопределенным кругом лиц (в том числе улицы, рынки, стадионы, скверы, парки, детские площадки, пляжи, зоны рекреационного назначения в границах городских территорий, зоны любых территорий, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом)", - говорится в документе.

В дни майских праздников в Ростове-на-Дону и крупных населенных пунктах региона организована выдача защитных масок. Как ранее сообщал Голубев, объем производства масок в Ростовской области увеличен до 150 тыс. штук в сутки.

Согласно постановлению регионального правительства, граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По последним данным, в Ростовской области выявлено 1 594 случая заражения коронавирусом, 262 человека выздоровели, 16 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.