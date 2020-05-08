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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии продлили режим самоизоляции до 31 мая включительно

Кроме того, жителям региона с 12 мая необходимо носить средства индивидуальной защиты при выходе из дома

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил режим самоизоляции в республике до 31 мая включительно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

"Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что согласно указу, жителям региона с 12 мая необходимо носить средства индивидуальной защиты при выходе из дома, в том числе в общественных местах, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси и т. д. Органы госвласти, организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить для своих работников социальное дистанцирование, проводить регулярную дезинфекцию помещений, а также обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусом, всего в республике 1 108 инфицированных, из которых 415 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 66 человек, из них 18 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 28 человек, выздоровели 250.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичПандемия коронавируса нового типа
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