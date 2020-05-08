В Калужской области разрешат работу маникюрных салонов и оптик

ТАСС, 8 мая. Калужская область на первом этапе снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции разрешит работу с 12 мая маникюрных салонов, рыболовных магазинов, оптик, лесозаготовительных предприятий, кадровых агентств, консалтинговых и ряда других организаций. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"По словам врио главы региона [Владислава Шапши], с 12 мая текущего года смогут возобновить свою работу специализированные магазины оптики, рыболовные магазины, фотоателье, часовые и ювелирные мастерские, лесозаготовительные предприятия, организации, занимающиеся информационными технологиями и программным обеспечением, кадровые агентства, консалтинговые организации. Также будет разрешено оказание услуг маникюра, педикюра и стрижка животных", - говорится в сообщении.

Следующим этапом станет открытие магазинов с отдельным входом и площадью не более 100 кв. м. Решение об этом будет принято после положительной динамики в течение недели. Шапша уточнил, что при этом нужно обязательно соблюдать масочный режим.

"Мы делаем шаги по открытию новых видов деятельности, чтобы люди могли получать те услуги, которые им сегодня необходимы. Мы принимаем такое решение с расчетом на то, что граждане продолжат работать, соблюдая необходимые меры безопасности", - цитирует пресс-служба правительства врио главы Калужской области Владислава Шапшу.

Ранее правительство региона продлило режим самоизоляции до 31 мая. К 8 мая в Калужской области выявлен 1 641 заразившийся коронавирусом. Из них 224 выздоровели, 13 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.