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75-летие Победы

В Париже и Брюсселе состоялся онлайн-концерт, посвященный Дню Победы

Российские и французские участники исполнили песни "Огонек", "Эх, дороги...", "Нам нужна одна победа", "Катюша" и другие

ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Онлайн-концерт, приуроченный ко Дню Победы, прошел в пятницу вечером в Париже и Брюсселе. Мероприятие организовали и обеспечили его интернет-трансляцию российские центры науки и культуры (РЦНК), а также посольства РФ во Франции и Бельгии.

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил в своем обращении перед концертом: "Наши деды, прадеды, отцы смогли вырвать эту победу из лап коричневой чумы, принести мир и свет во всю Европу. Наше поколение сделает все, чтобы ужасы той войны никогда больше не повторились. Мы очень серьезно готовились к этому юбилею, но, к сожалению, жизнь распорядилась иначе. Мы все равно эту Победу, этот праздник отметим и сегодня, и когда возникнет такая возможность".

"Сегодня этот концерт является нашим общим небольшим вкладом в те мероприятия, которые готовились к этой великой дате. Я очень рад, что современные технологии позволили нам сделать этот концерт", - добавил он.

В свою очередь, посол России в Брюсселе Александр Токовинин заявил: "Мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Событие, которое заложило фундамент развития на Европейском континенте и во всем мире, основы современной международной системы. Важно, что в Бельгии с уважением относятся к памяти о прошедшей войне, о ключевой роли, которую наша страна сыграла в разгроме нацизма, о советских солдатах и офицерах, которые отдали свои жизни, сражаясь на этой земле. Сейчас непростое, кризисное время, но юбилей Победы - это настолько яркое, значительное событие, что его не могут заслонить временные невзгоды".

Российские и французские участники концерта исполнили на русском и французском языках знаменитые советские песни "Огонек", "Эх, дороги...", "Нам нужна одна победа", "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь" и, конечно, "День Победы". Трансляция велась на сайтах РЦНК и в социальных сетях.

Несмотря на карантин, в эти дни во Франции и Бельгии проходит целая серия праздничных мероприятий, включая онлайн-акцию "Бессмертный полк", к организации которой активно подключились европейские объединения соотечественников. Также, несмотря на все еще действующие карантинные ограничения, российские дипломаты проводят в эти дни церемонии возложения венков к военным захоронениям советских солдат и офицеров, которых только в Бельгии насчитывается свыше 300. В годы войны пленных советских солдат вывозили в Бельгию для работы на заводах и шахтах, откуда они бежали и присоединялись к местным отрядам Сопротивления, а иногда и возглавляли их, сражались с нацистами и погибали в сердце Европы.

Теги
БельгияФранция75-летие Победы
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