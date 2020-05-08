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Глава Федерации еврейских общин заявил о моральной деградации членов Европарламента

Об этом свидетельствует их дискуссия о том, является ли Советский Союз виновником начала Второй мировой войны, считает раввин Александр Борода

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Дискуссия среди членов Европарламента о том, является ли Советский Союз виновником начала Второй мировой войны, свидетельствует об их моральной деградации, заявил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"Сам факт наличия вопроса и дискуссии [о том, является ли СССР виновником Второй мировой войны], которая возникает в Европейском парламенте, мне кажется, говорит о некой моральной деградации этих участников Европейского парламента, потому что невозможно переворачивать так исторические факты, что они уже входят в категорию абсурда. Кто убивал евреев - Советский Союз или Германия? Кто захватил Чехословакию, всю Европу, Францию, Бельгию - Советский Союз или Германия? <…> Мне кажется, это абсурд, и любые попытки как-то пестовать свою независимость или тешить свое национальное самолюбие за счет некой легитимизации, легализации преступников прошлого, это абсолютно тупиковый путь", - сказал он.

8 мая в издании Der Spiegel по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны вышла совместная статья главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка, профессора Андреаса Виршинга, с утверждением, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет только Германия. Ранее Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию с утверждениями о том, что РФ "переписывает историю" Второй мировой войны. Литовские депутаты призвали Европарламент, высшие законодательные органы других стран Европы и международное сообщество не мириться с этим и "вместе противостоять распространению дезинформации".

Теги
ГерманияЛитваРоссияМаас, Хайко
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