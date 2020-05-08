Число дежурных групп в детсадах Калининградской области с 12 мая увеличат в 10 раз

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Количество дежурных групп в детских садах в Калининградской области с 12 мая будет увеличено до 380, что в 10 раз превышает число уже действующих дежурных групп. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.

В пятницу губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам о продлении работы детских садов в режиме дежурных групп до конца мая. Ранее планировалось, что детсады в регионе начнут функционировать в обычном режиме с 12 мая.

"По решению оперативного штаба по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции 12 мая будут открыты более 300 дополнительных групп для детей, чьи родители выходят на работу", - говорится в сообщении штаба.

Представитель штаба уточнил ТАСС, что на сегодня в детсадах области принимают воспитанников около 40 дежурных групп, с 12 мая их число увеличится до 380. С учетом того, что в каждой группе смогут находиться не более 12 дошколят, их смогут посещать порядка 4 300 детей, или около 10% от общего числа посещающих дошкольные учреждения.

"Учитывая, что в дошкольные учреждения вернутся много детей, совместно с медицинскими работниками поликлиник региона будет организован входной осмотр с выдачей справок. При посещении групповых ячеек будет проводиться температурный контроль детей и их сопровождающих людей, также всех будут обрабатывать дезинфицирующими средствами", - отмечает оперативный штаб.

При этом министр образования области Светлана Трусенева просит родителей, у которых есть возможность, остаться с детьми дома "в этот непростой эпидемический период", напоминая, что если хотя бы у одного ребенка или воспитателя будет обнаружен коронавирус, то закрывается весь детский сад, а родители и юные калининградцы садятся на двухнедельный карантин. А если в группе трое детей заболели респираторными заболеваниями или гриппом, она автоматически закрывается.