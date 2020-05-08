В большинстве районов Новгородской области ввели рекомендательный режим самоизоляции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. /ТАСС/. Самоизоляция в рекомендательном режиме введена в большинстве районов Новгородской области с 12 мая. Соответствующие изменения вводятся указом губернатора, опубликованном в пятницу.

Ранее во всех районах Новгородской области действовал обязательный режим самоизоляции для всех категорий граждан. Он был продлен в конце апреля на период майских праздников.

"Рекомендовать гражданам: не покидать места проживания (пребывания) без крайней необходимости; при контактах с другими лицами обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в документе.

Указ вступает в силу с 12 мая. В нем поясняется, что изменения коснулись и режима самоизоляции для граждан старше 65 лет - им также рекомендовано ее соблюдать. В утренние часы - с 8:00 до 11:00 - им можно выйти на прогулку, в аптеку или в магазин за продуктами.

Как ранее сообщал губернатор региона Андрей Никитин, в двух районах области Чудовском и Маловишерском, где на данный момент из-за сложной ситуации с распространением коронавируса по-прежнему ограничен въезд и выезд, с 12 мая изменений в режиме самоизоляции не будет.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 8 мая в Новгородской области зарегистрировано 457 (плюс 19 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 81 житель региона выздоровел и выписан из больницы, шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.