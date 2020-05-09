День Победы отмечают по всему миру, несмотря на ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, пройдут в субботу по всему миру. Хотя в большинстве стран из-за распространения коронавируса массовые акции запрещены, несколько "живых" памятных церемоний в День Победы все же состоятся.

Так, в Берлине пройдет церемония возложения венков на мемориале павшим советским воинам в Трептов-парке. В ней примут участие посол РФ Сергей Нечаев и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

В Италии состоится возложение цветов к могилам советских воинов, погибших во время сражений в рядах итальянских партизан. Такие инициативы будут осуществлять дипломаты в Риме, Милане и Генуе.

К памятнику воинам Красной армии, павшим за освобождение Румынии от фашистского ига, на советском военном кладбище в Бухаресте возложит венки посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, представители посольств Белоруссии и Армении, а также сотрудники ряда работающих в стране российских учреждений и компаний.

Участники акции "Бессмертный полк" в Париже разместят портреты героев на своих балконах, которые в этот день будут украшены цветами.

Во многих регионах Польши в частном порядке, с соблюдением необходимых в условиях пандемии мер безопасности, планируется почтить память солдат Красной армии возложением цветов у памятников и мемориалов, а также на кладбищах советских солдат.

Празднование в онлайн-режиме

В этом году в ФРГ, как и во многих других странах, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме. Координационный совет российских соотечественников в Германии призвал прислать короткие видеоролики или письменные рассказы о родных и близких - ветеранах войны, а также их фотопортреты. Они будут опубликованы в рубрике "Бессмертный полк".

При поддержке берлинских властей по случаю памятной даты на сайте www.75jahrekriegsende.de подготовлена виртуальная выставка и серия аудиорассказов об исторических местах германской столицы, представлены фотографии Берлина, сделанные в 1945 году.

Посольство России в Вене вместо праздничного приема проведет онлайн-концерт на своих площадках в социальных сетях, в рамках которого будут транслироваться видеопослания и выступления российских деятелей культуры в Австрии. Координационный совет российских соотечественников в Австрии в социальных сетях проведет акцию "Бессмертный полк - без границ".

В Италии организации соотечественников проведут "Бессмертный полк" в Facebook, разместив материалы прошлых лет.

В Чехии Российский центр науки и культуры подготовил видеоэкскурсию "Победная весна: память Победы", посвященную ключевым памятным местам боевой славы, советским воинским захоронениям и мемориалам в Праге. Формат видеоэкскурсии является в условиях пандемии альтернативой традиционным пешеходным экскурсиям, реализованным организаторами "Дорог Победы" с октября 2019 года по февраль 2020 года в нескольких европейских странах.

Союзники отмечают Победу

Режим самоизоляции населения, продленный во Франции до второй декады мая, не позволит участникам акции "Бессмертный полк" выйти на улицы французских городов. Но ограничительные меры не помешают отдать дань памяти и безграничной благодарности тем, кто приближал Победу. "Давайте в эти майские дни вспомним те ценности, которые наши родные отстояли в те тяжелые годы: солидарность, интернационализм, свобода, воля к победе, человечность", - призвал на своей странице в Facebook оргкомитет парижского "Бессмертного полка".

"Бессмертный полк" Лиона приглашает в виртуальную галерею искусств, посвященную победе над фашизмом. Страсбургские активисты предлагают присоединиться к общефранцузскому флешмобу "Катюша". На странице "Расскажи о Герое" каждый сможет опубликовать историю семьи и рассказать о подвигах своих родных, добавив фото ветерана на французскую электронную Стену памяти.

О братстве по оружию напоминает на своем сайте французский Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже. Постоянная экспозиция музея посвящена летчикам авиаполка "Нормандия - Неман", сражавшимся в годы войны вместе с советскими соратниками на Восточном фронте против общего врага. "Победы были одержаны в тяжелейших боях, - подчеркнули в музее. - Полк по праву стал символом франко-российской дружбы".

В Великобритании российские дипломаты возложат цветы к Советскому военному мемориалу в парке у Имперского военного музея в Лондоне. Цветы и венки в этот день появятся у мест воинских захоронений в других британских городах - Лидсе, Данди, Белфасте, Халле. В онлайн-режиме пройдут шествие "Бессмертного полка", а также концерт с участием российских и британских артистов.

Акции "Бессмертный полк" пройдут в онлайн-режиме в Болгарии, Бразилии, Индии, Испании, Китае, Румынии, Чехии и других странах. "Эта инициатива привлекла внимание наших китайских друзей. Так, в прошлом году в совместной колонне прошли родственники китайских ветеранов, учащиеся местных школ, которые держали в руках портреты своих родных - участников войны сопротивления Японии", - отметил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Мероприятия за океаном

Русскоязычная община Канады проведет в онлайн-формате акцию "Бессмертный полк", а также телемост Победы. Примут участие соотечественники из таких городов, как Ванкувер, Калгари, Квебек, Монреаль, Оттава, Торонто и Эдмонтон. Как сообщила ТАСС лидер общественного движения "Русский мир Канады" Алла Суворова, около 80% контента телемоста - записи поздравлений, в том числе от посла РФ в Канаде, концертные выступления, сюжеты о прошлогодней акции "Бессмертный полк". Предусмотрены прямые включения, телевикторины с призами - пилотками - на знание истории Великой Отечественной войны, во время эфира будут показаны фотографии участников войны и тружеников тыла.

В США, помимо "Бессмертного полка", который пройдет в онлайн-режиме, запланирован пролет самолета с 30-метровой георгиевской лентой - символом Победы - над Нью-Йорком.

В Аргентине пройдет посвященная Дню Победы видеоконференция, в которой примут участие члены организаций соотечественников. "Мы будем делиться воспоминаниями наших родственников, прошедших войну", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС вице-председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк. Из-за действующего в стране карантина вместо "Бессмертного полка" организована онлайн-акция "Портрет в портрете" - соотечественники присылают снимки, на которых они изображены с фотографией родственника, погибшего в годы войны. Снимки публикуются на странице движения "Бессмертный полк в Аргентине".

От Запада до Востока

В Израиле в День Победы пройдет автопробег. "Участники на автомобилях с соблюдением всех санитарных норм с закрепленными на стеклах портретами героев войны проедут по центральным улицам нескольких городов. Такие "автошествия" пройдут, в частности, в Нетании, Ашкелоне, Бат-Яме, Хайфе, Ришон-ле-Ционе и ряде других городов Израиля", - сообщил корреспонденту ТАСС руководитель Российского культурного центра в Тель-Авиве Денис Пархомчук.

По его словам, из-за пандемии многие акции к 75-й годовщине Победы пройдут в интернете. "Уже более месяца действует онлайн-киноклуб Российского культурного центра в Тель-Авиве "Великая Победа на экране", продолжается XII Международный онлайн-конкурс детского рисунка", - продолжил он. "10 мая совместно с местными энтузиастами проведем Всеизраильский онлайн-турнир по шахматам с участием ветеранов", - рассказал Пархомчук, отметив, что принять участие в нем "могут желающие из любой точки мира".

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в Израиле состоятся две церемонии возложения венков, которые пройдут при соблюдении всех норм и требований властей по недопущению распространения коронавируса. Послы стран СНГ, представители дипкорпуса и городских властей возложат венки к Монументу победы Красной армии над нацистской Германией в расположенном к северу от Тель-Авива городе Нетания и к памятнику героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в центре Иерусалима.

Символический мотопробег с георгиевскими ленточками пройдет по бейрутской набережной Рамлет-эль-Бейда, сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков. "Власти столицы разрешили принять участие в праздничном марше 20 ливанским байкерам, к которым подсядут наши соотечественники с флагами, - рассказал он. - Мотоциклисты стартуют от здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на улице Верден и совершат круг по набережной, их марш будет проходить под песни военных лет".