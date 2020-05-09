Парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдут в субботу в Белоруссии. Власти страны решились на проведение военного парада в Минске, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и призывы представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказаться от массовых мероприятий в период пандемии.

Тема предстоящего парада в Минске активно обсуждается в белорусском обществе последние несколько недель. В социальных сетях и негосударственной прессе противники парада строят мрачные прогнозы относительно влияния этого массового мероприятия на эпидемиологическую ситуацию в стране, предрекая рост числа заболевших коронавирусом.

В интернете была опубликована петиция против проведения парада, под которой подписалось несколько тысяч человек. Реагировать пришлось главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину, который указал, что для Белоруссии военные парады - "это дань героизму и стойкости народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин".

Точку в споре поставил президент страны Александр Лукашенко, который неделю назад сказал, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое "идеологическое и эмоциональное" значение для Белоруссии, поэтому не может быть отменен, несмотря на пандемию. Лукашенко пригласил глав других государств приехать в этот день в Минск. Он мотивировал это тем, что Белоруссия - "республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар, и где оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне".

Белорусский лидер выразил уверенность, что на парад в честь 75-летия Победы в Минске придет много людей, и это никак не отразится на их здоровье. Более того, Лукашенко 8 мая заявил, что будет рад видеть на торжественных мероприятиях вылечившихся от коронавируса. "Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь, этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз", - сказал белорусский президент.

ВОЗ предупреждает

По данным Минздрава Белоруссии, по состоянию на 8 мая в республике число инфицированных коронавирусом достигло 21 101 человека, за весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией ирядом хронических заболеваний. В республике выздоровели и выписаны 5 484 пациента, у которых ранее был подтвержден соответствующий диагноз.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев выразил обеспокоенность возможными последствиями проведения парада в Минске в период пандемии. Побывавшие ранее в республике эксперты ВОЗ рекомендовали белорусским властям усилить социальное дистанцирование, отказаться от массовых мероприятий и избегать большого скопления людей. Руководство страны тогда заявило, что готово выслушать эти рекомендации, но в дальнейшем будет поступать исходя из собственного опыта и складывающейся ситуации.

В связи с этим властям пришлось внести некоторые коррективы в сценарий парада. Впервые за долгие годы на праздничных трибунах не будет ветеранов войны, организаторы торжеств посчитали необходимым в условиях пандемии коронавируса поберечь их здоровье. По данным министерства труда и социальной защиты, в Белоруссии на начало апреля нынешнего года проживали 4 785 ветеранов войны и 14 532 гражданина, пострадавших от ее последствий. В республике к настоящему времени осталось два Героя Советского Союза - 103-летний Василий Мичурин и 96-летний Иван Кустов.

Участники парада

Первоначально у организаторов минского парада были планы провести его вечером 9 мая у стелы "Минск - Город-герой". В середине текущей недели было принято решение перенести проведение мероприятия на первую половину дня. В параде планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники. Как заявили организаторы, главной особенностью нынешнего парада станет показ новых и модернизированных образцов военной техники. Традиционно откроет прохождение механизированной колонны проезд легендарного танка Победы Т-34. В воздушном эшелоне парада будет задействовано около 40 самолетов и вертолетов. Завершит парад выступление роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии.

Первоначально свое участие в параде планировали военнослужащие Российской Федерации и Китая. В частности, от РФ планировалось прохождение двух парадных расчетов личного состава, парадных расчетов БТР-82А и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В связи с эпидемиологической ситуацией в стране военные РФ и Китая отказались от участия в параде.

Памятные мероприятия

После парада начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы на одноименной площади Минска. В них примут участие официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов минских предприятий и организаций, представителей общественных объединений, парламентарии, представители религиозных конфессий.

Вечером на площади Победы состоится масштабный концерт "Во славу общей Победы". Организаторы концерта ожидают на площади около 3,5 тыс. зрителей. Перед ними выступят известные белорусские коллективы "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", солисты Большого театра, звезды белорусской эстрады. Концерт в прямом эфире будет транслировать телеканал "Беларусь-1".

В областных центрах Белоруссии местным властям пришлось скорректировать планы по празднованию Дня Победы. Большинство праздничных мероприятий пройдет дистанционно, в онлайн-режиме. Тем не менее, главные события - возложения венков и цветов представителями общественности, местных властей к знаковым памятным местам в Могилеве, Гомеле и других городах - состоятся. Местных жителей предупредили, что они смогут увидеть эти мероприятия благодаря прямым телевизионным трансляциям. Поздно вечером в Минске и областных центрах в честь Дня Победы состоится праздничный фейерверк.