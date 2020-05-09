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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Около 80 россиян вернутся домой на самолете, который доставил в Венесуэлу инсулин

Самолет доставил 500 тыс. доз инсулина

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 80 россиян вылетят 9 мая из Венесуэлы в РФ на самолете, который доставил в пятницу в Боливарианскую Республику 500 тыс. доз инсулина. Об этом сообщил ТАСС посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"8 мая в Каракас прибыл самолет, зафрахтованный российской фармацевтической компанией "Герофарм", который привез сюда 500 тыс. доз инсулина. Это обеспечит потребность венесуэльцев на два месяца", - сообщил дипломат.

"Этим же самолетом завтра утром из Венесуэлы отправятся в Москву наши граждане, доставку которых из разных мест Венесуэлы мы обеспечили силами посольства и силами ряда организаций, - сказал он. - Всего их порядка 80 человек. Точную цифру назвать не могу, так как в последний момент кто-то может передумать".

Как отметил Мелик-Багдасаров, в настоящий момент граждане РФ продолжают прибывать в Каракас, они размещаются в гостиницах неподалеку от аэропорта. "Венесуэльцы нам очень помогли, прежде всего с доставкой наших 13 граждан, находившихся на острове Маргарита", - добавил он.

Теги
ВенесуэлаРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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