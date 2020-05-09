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75-летие Победы

Елизавета II поблагодарила союзников Британии за силу и мужество в годы войны

По сложившейся традиции, Великобритания и многие другие западные государства отмечают День Победы в Европе 8 мая

ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила британцев и союзников Соединенного Королевства в борьбе против нацизма за силу и мужество, проявленные ими в годы Второй мировой войны. Запись телеобращения Ее Величества, приуроченного к торжествам в честь 75-летия окончания войны, транслировала в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

"Вспоминая слова моего отца и радостные торжества [в мае 1945 года], в которых некоторые из нас лично принимали участие, я приношу благодарность за силу и мужество, проявленные Соединенным Королевством, странами Содружества и нашими союзниками. Военное поколение знало, что лучший способ почтить память тех, кто не вернулся с войны, это сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось, - отметила королева. - Величайшая дань уважения принесенным тогда жертвам состоит в том, что страны, когда-то бывшие заклятыми врагами, теперь друзья, рука об руку добивающиеся для всех нас мира, здоровья и благополучия".

По сложившейся традиции, Великобритания и многие другие западные государства отмечают День Победы в Европе 8 мая. В этом году в Соединенном Королевстве эта дата была нерабочим днем - на нее перенесли майский банковский выходной.

В связи со вспышкой вызываемого коронавирусом заболевания, унесшей в Великобритании уже больше 31 тыс. жизней, было отменено множество памятных мероприятий, проведение которых планировалось до начала пандемии. Обращение королевы стало ключевой частью программы онлайн-торжеств, призванных заменить традиционные мемориальные мероприятия, включая шествие ветеранов в Лондоне. Сама Елизавета II, которой в апреле исполнилось 94 года, вместе с 98-летним супругом герцогом Эдинбургским Филипом с середины марта соблюдает режим самоизоляции в загородной резиденции - Виндзорском замке под Лондоном.

"Сегодня нам может показаться, что это тяжело не иметь возможности отметить эту особенную дату так, как нам бы хотелось. Вместо это мы вспоминаем [погибших] у себя дома или на крыльце. Однако улицы наших городов не пусты, их наполняют наша любовь и забота друг о друге, - подчеркнула Ее Величество. - Глядя на нашу страну сегодня и видя, что мы готовы сделать, поддерживая друг друга, я могу с гордостью сказать, что мы по-прежнему тот народ, который был узнали и которым бы восхищались отважные солдаты, моряки и пилоты [Второй мировой]".

Память об отце

Выступление Елизаветы II начали транслировать ровно в 21:00 местному времени (23:00 мск) - в тот же час, когда ее отец Георг VI в 1945 году поздравил подданных с победой, одержанной на европейском театре военных действий. Отрывок из его речи транслировался перед обращением королевы, а его портрет стоял на столе у Ее Величества. Слова королевы сопровождали кадры кинохроники, на которых запечатлены торжества 1945 года в Лондоне.

Для праздничного телеобращения королева выбрала голубое платье, жемчужное ожерелье и пару брошей с аквамаринами. Украшения подобраны в память о Георге VI, который подарил их дочери на 18-летие. 18-й день рождения наследница престола отмечала в апреле 1944 года. Тогда юная принцесса служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе британской армии в качестве водителя грузовика и механика. Старая военная фуражка королевы с эмблемой корпуса лежала перед ней на столе во время выступления.

Мы встретимся вновь

По случаю праздника члены британской королевской семьи и правительства страны в пятницу поздравляли ветеранов войны по видеосвязи. После телеобращения Ее Величества многие жители королевства, где с 23 марта действует карантин, вышли на пороги и балконы своих домов, чтобы спеть самую популярную британскую песню военного времени - We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее исполнительница - 103-летняя британская певица Вера Линн - в апреле перезаписала ее дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс, для того чтобы собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.

Строки из песни Веры Линн королева процитировала и в своем предыдущем обращении к нации, сделанном ей в начале апреля в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Елизавета II, до этого лишь трижды обращавшаяся к нации в моменты кризисов или скорбных событий, поблагодарила подданных, соблюдающих карантин, и призвала их показать свойственную британцам выдержку во время эпидемии.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания75-летие Победы
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