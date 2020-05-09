Военно-морской флаг в честь Дня Победы подняли на крейсере "Варяг"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Церемония подъема военно-морского флага на флагмане Тихоокеанского флота (ТОФ) - гвардейском ракетном крейсере "Варяг" - состоялась утром в субботу в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС представитель ТОФ.

В этом году массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако президент России Владимир Путин 9 мая по традиции возложит цветы к Вечному огню и обратится ко всем россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, полноценное празднование 75-летия Победы пройдет тогда, когда это станет безопасно с эпидемической точки зрения.

"В 9:00 (2:00 мск) состоялся торжественный подъем военно-морского флага и флагов расцвечивания на флагмане Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейском - ракетном крейсере "Варяг", в церемонии принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В это же время состоялась церемония подъема государственного флага РФ и Андреевского флага перед штабом Тихоокеанского флота", - сообщил собеседник агентства.

После этого в центре Владивостока состоялось возложение цветов и венков к стеле "Город воинской славы" и мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота". В церемонии участвовали командование флота, представители администрации города и края, она прошла с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Одновременно с этой церемонией в небе над городом должны были пролететь 21 самолет и вертолет армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации ТОФ, но воздушный парад отменили из-за плохой видимости. Утром во Владивостоке туман, умеренный ветер.

Накануне командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне личный состав флота и ветеранов.

"Прошло 75 лет с победного мая 1945 года, когда была окончена самая масштабная и кровопролитная война в истории нашей страны. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая все, что было создано их трудом. Нет семьи, которой бы она не коснулась. <...> Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, бросался из окопов под ураганный огонь, грудью ложился на амбразуру вражеских дотов, бил в небе хваленых немецких асов, уходил в штормовое море и опускался в океанскую пучину, без сна и отдыха работал на заводах и в госпиталях, кто не пожалел своей жизни ради победы", - сказал Авакянц, которого процитировала пресс-служба ТОФ.

Приморье в годы Великой Отечественной войны

На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 200 тыс. приморцев, более 40 тыс. погибли, жители Приморья защищали Москву и Ленинград, бились в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Приморский край стал "воротами" для поставок союзников по программе ленд-лиза: через Владивосток и Находку поставлялись военная техника, продовольствие и медикаменты, жизненно необходимые стране. Тихоокеанский флот сыграл значительную роль в обеспечении обороны Дальнего Востока, сохраняя боевую готовность в течение всей войны. За стойкость и отвагу приморцы были удостоены 230 тыс. боевых наград, среди приморских фронтовиков 104 Героя Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы.