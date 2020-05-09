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75-летие Победы

В день 75-летия Победы в Хабаровске впервые состоялся парад боевой авиации

Над городом пролетели самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134 и истребители Су-35С

ХАБАРОВСК, 9 мая. /ТАСС/. День Победы в Хабаровском крае отметили масштабным авиапарадом, в небе над городом впервые строем пролетели 30 воздушных боевых судов.

Группами над городом пролетели вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

Первым в авиапараде летел самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, способный поднять до 20 тонн. Он был во главе четверки вертолетов "Терминатор", пролетевших на высоте около 200 метров. После на высоте 150 метров прошла четверка вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - новейшая боевая разведывательная ударная машина, способная поражать бронированную технику. Авиационный строй продолжил военно-транспортный самолет Ан-26, предназначенный для перевозки военных сил и средств. Далее пошла пара самолетов-разведчиков Су-24, после - старый и надежный транспортный самолет Ан-12 и фронтовой бомбардировщик. Завершал парад многоцелевой самолет Су-35С и другие суда. Техника пролетела над городом со скоростью от 200 км/ч до 550 км/ч.

Жители могли наблюдать боевые машины из окон своих домов. Смотреть за полетом можно было и на сайте правительства региона, а также по одному из местных телеканалов. Зрителям показали подготовку летчиков и техники к воздушному параду. Съемки при этом были организованы с разных точек вылета боевой техники - военных аэродромов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Зрители могли увидеть город с высоты глазами летчиков, так как камеры установили на фюзеляжах воздушных судов, в кабинах и на высотных зданиях Хабаровска.

"Самое главное, что кроме авиации парад в этом году никто не представляет. Нам выпала большая честь представить Вооруженные силы РФ в авиапараде. Мы горды этим", - сказал журналистам подполковник Евгений Коврижных, добавив, что 9 мая в Хабаровске идеальная для полетов погода - солнечная со слабым ветром. Авиапарад в городе проходит впервые.

До начала авиапарада в Хабаровске состоялась церемония возложения цветов на площади Славы к Вечному огню. Участие в церемонии принимал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Цветы несли и жители города. "Я поздравляю всех с праздником 9 Мая. Это великий праздник для России и мира. И несмотря на все трудности, на коронавирус, на проблемы, мы будем его отмечать", - сказал журналистам Фургал, добавив, что площадь Славы решили не закрывать, чтобы люди могли прийти и возложить цветы. Глава региона попросил при этом соблюдать дистанцию и надевать маски.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток75-летие Победы
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75-летие Победы
Ветераны в десяти регионах страны примут личные парады Победы у своих домов
В них примут участие военнослужащие, росгвардейцы, курсанты и активисты
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