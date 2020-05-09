Российские дипломаты высадили "Сад Памяти" в посольстве России в США в честь Дня Победы

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов и другие российские дипломаты высадили в пятницу на территории дипмиссии "Сад Памяти" в честь 75-летия Победы. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"Сегодня (в пятницу - прим. ТАСС), накануне 9 мая, мы заложили сиреневый сад на территории посольства. Хотели это сделать вместе с нашими соотечественниками, с послами стран СНГ и, конечно же, со всем коллективом российского посольства. Не получилось, потому что пандемия не разрешает нам сегодня собраться всем вместе. И тем не менее я верю, что мы сегодня заложили, установили новую традицию в российском посольстве - сиреневый сад", - рассказал Антонов журналистам. "А почему сирень? Да потому что советские солдаты возвращались в 1945 году весной и их на станциях, полустанках встречали с букетами сирени - символ Победы, символ счастья", - подчеркнул посол. Видеозапись была выложена на странице посольства в Facebook.

"Сегодня мы, конечно же, вспоминаем тех людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы были здесь с вами сегодня, за то, чтобы мы продолжали жить", - отметил он. "Мы никогда их не забудем. Низкий поклон, конечно же, нашим сегодняшним ветеранам, которые вместе с нами, пусть по телевизору, пусть у себя дома, но будут праздновать Великую Победу", - добавил дипломат.

"Помним и о том вкладе, который сделали страны антигитлеровской коалиции, и считаю, что этот праздник - праздник общий, праздник Великой Победы", - заявил Антонов.