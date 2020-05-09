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75-летие Победы

В Сербии ко Дню Победы впервые включили праздничное освещение Парка освободителей Белграда

Обновленный мемориал советским солдатам и югославским партизанам осмотрели министр труда Сербии Зоран Джорджевич, посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко, а также российские военные специалисты
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Описание
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Праздничная подсветка, символизирующая цвета Красной армии, впервые была включена в мемориальном Парке освободителей Белграда в честь Дня Победы в пятницу.

Обновленный к празднику мемориал советским солдатам и югославским партизанам осмотрели министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич, посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко, а также российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

"Спустя 75 лет после Второй мировой войны мы находимся здесь, на кладбище освободителей Белграда, которое сегодня впервые освещено красным цветом в честь Красной армии. Это возможность еще раз отдать почести тем, кто пожертвовал своими жизнями ради свободы двух наших народов, а мы с гордостью можем сказать, что мы антифашистский народ и всегда в истории боролись на стороне правды. Так и сегодня мы, два братских народа, плечом к плечу боремся с пандемией. <...> Поздравляю с Днем Победы сербский и российский народы, да здравствует Россия, да здравствует Сербия!" - заявил Джорджевич.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что на этом месте в День Победы состоится награждение российских военных специалистов, и это обладает глубоким символизмом: "Сегодня здесь особое мероприятие, мы пришли вечером, когда здесь, в Парке освободителей Белграда включена подсветка. Мне кажется, она значительно усиливает эмоциональную сторону, рельефно высвечивает памятник красноармейцу, подчеркивая величие подвига. Завтра здесь продолжатся мероприятия в государственном формате, среди которых я хочу выделить предстоящую церемонию награждения наших военных, сводного отряда, которые достойно и масштабно выполнили миссию по оказанию помощи Сербии в борьбе с эпидемией. То, что награждение выпало на День Победы, имеет глубокий символ: это связь поколений и непрерывность наших традиций взаимной помощи и взаимной поддержки".

Парк освободителей

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров, из них в боях за Белград пали смертью храбрых 4 350 воинов Красной армии. Потери югославских партизан в битве за Белград составили около 3 тыс. человек, всего же за время оккупации Сербии, по данным экспертов, погибло 30% населения страны (до 1,7 млн человек по разным оценкам). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено до 700 тыс. человек.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (современная площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятника советским солдатам. Во время послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который и был построен в 1954 году.

Сейчас здесь покоятся 1 386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии. Открытие мемориала состоялось 20 октября 1954 года - в день 10-й годовщины освобождения югославской столицы. Минтруд Сербии с 2019 года ведет работы по реконструкции мемориального парка. В настоящий момент завершен первый этап работ, касающийся подсветки комплекса.

Помощь России в борьбе с коронавирусом

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

Теги
Сербия75-летие Победы
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